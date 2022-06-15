Domaniç Hayme Ana MYO’da mezuniyet coşkusu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Meslek Yüksekokulunda 20212022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan mezuniyet törenine Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkan Vekili Şuayip Çakır, MYO Müdürü Öğr. Gör. Türkmen Kalkan, ilçe protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mezun öğrenciler adına konuşan okul birincisi Ayşe Nur Yılmaz, okulda geçen iki yılı ile mezuniyet duygularını dile getirdiği konuşmasında, başta aileleri olmak üzere mezuniyetlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mezuniyet töreninde konuşan MYO Müdürü Öğr. Gör. Türkmen Kalkan ve Kaymakam Muhammed Enes İpek öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamı dilediler ve kendilerini hayatta başarılı kılacak tavsiyelerde bulundular.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere başarı belgeleri Kaymakam İpek, Belediye Başkan Vekili Çakır, MYO Müdür yardımcıları ile bölüm başkanları tarafından verildi. Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler müzik eşliğinde kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.

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