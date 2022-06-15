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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 0,30 gram bonzai,12 adet sentetik hap ve 2 adet payp ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalarda, K.U. (22) isimli şahsın sevk ve idaresindeki I.Y.B. (24), Ö.G. (35) ve E.Ç. (30) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 0,30 gram bonzai,12 adet sentetik hap ve 2 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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