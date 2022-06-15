Büyük Zafer’in “En özel” ziyareti

Kütahya'da çocuklar, dünya tarihinin kaydettiği en önemli zaferlerden biri olan Başkomutan Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı toprakları Vali Ali Çelik’le birlikte keşfetti. Vali Çelik, çocuklarla Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen 137 bin mehmetçik anısına yapılan Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti.

Büyük Zafer’in 100. yılı sebebiyle, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü tarafından Dumlupınar Şehitliği’nde 'Engelliler Empati ve Farkındalık' etkinliği düzenlendi. Vali Ali Çelik ve özel çocuklar ilk olarak Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen 137 bin Mehmetçik anısına yapılan Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Çocuklarla birlikte şehitliği ziyaret eden Vali Çelik, Başkomutan Meydan Muharebesi’nin kazanılmasıyla elde edilen Büyük Zafer’in tarihini ve önemini anlattı, çocuklarına sorularını yanıtladı.



“Gurur verici bir tablo yaşadık"

Engelliler Empati ve Farkındalık etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çelik, “Hem özel eğitim alan çocuklarımız hem de aileleriyle bugün bu vatanın, bu toprakların kurtuluşunun altını çizildiği ve sonsuza kadar Türk toprakları olduğunun vurgulandığı alanda, gurur verici bir tablo yaşadık. Umarım 100. yıl etkinliklerimizi coşkuyla kutlar, yüzyılları kucaklayacak bir umudu, hem özel eğitim alan çocuklarımıza hem gençlerimize gururla bırakırız. Bize düşen en büyük vazife de bu” dedi.

Vali Çelik, şehitlik ziyaretinin ardından alana konuşlandırılan Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı’nda çocuklarla bir araya geldi. DPÜ Simav MYO İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Kudret Armağan tarafından çocuklara eğlendirirken öğreten eğitimlere katılan Vali Çelik, çocukların şarkılarına da eşlik etti.

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