Dumlupınar’da konferans

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından, "Din İstismarı İle Mücadele Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Dumlupınar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen konferansta İlçe Müftüsü M.Emin Olgun tarafından, Din ve Dinin amacı nedir? İslam Dininin özellikleri ve ana kaynakları nelerdir? Din istismarcılarının karakteristik özellikleri nelerdir? Tarihte yaşanmış din istismarı örnekleri nelerdir? Din istismarı ile mücadelede Kur'anı Kerim ve Sünneti nebeviyeye dayalı sahih dini bilginin önemi nedir? konularından bahsedildi.

Program, katılımcılara yapılan ikramlar ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.