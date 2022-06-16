"Kütahya, üretken belediyeciliğin öncüsü"

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan beraberindeki heyet, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Kütahya’ya gelen Türk Eğitim Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberinde Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Seyir Ali Kaplan, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Türkiye KamuSen Kütahya İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Altınok, MHP KAÇEP Kütahya Komisyon Başkanı Hülya Öztürk, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi şeref defterini imzalayan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Nazik kabulünden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Kütahya Belediyesi şuanda üretken belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen belediyemiz. Bizi gururlandırıyor. Başkanımız yaptığı hizmetlerle Kütahyalıların gönlünde taht kurmuş. İzlenimlerim bu yönde. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, “Yıllarca örnek sendikacılığı ülkemize tanıtan, bunun için mücadele eden Kamu Sen ailesinin önemli bir sendikasının genel başkanı olarak Kütahya’ya yaptığı ziyareti belediyemize de yaparak bütünleştirdiler. Bugüne kadar verdikleri mücadelenin sonuç alması ve daha güzel günlerde memurlarımızın en iyi şartlarda görevlerini yapabilmesi adına verilen gayretlerden dolayı kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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