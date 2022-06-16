Domaniç Ortaokulu’nda Bilim Fuarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Domaniç Ortaokulu’nda Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Domaniç Ortaokulu’nun Bilim Fuarının açılışı için düzenlediği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bilim Fuarının açılışının ardından öğrencilerin, hazırlamış oldukları deneylerin gösterimi yapıldı.

Kaymakam Muhammed Enes İpek, öğrencilerin yapmış olduğu projelerle ilgilenerek, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Program bitiminde okul öğretmenleriyle bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam İpek, öğretmenlerden okulun genel durumu ve öğrencilerin durumlarıyla ile ilgili bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.