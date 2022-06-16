Kütahya’da durdurulan araçlarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından durdurulan iki araçta 2 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda Musalla Caddesi üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan O.Z.K. (21) isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan G.N. A. (24) isimli diğer şahıs ile birlikte gerekli işlemler için ilgili Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Diğer taraftan polis ekiplerince Yenidoğan mahallesi Salıpazarı içerisinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta bulunan K.K.(41) isimli şahsın yapılan kontrollerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.K., gerekli işlemler için ilgili Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.