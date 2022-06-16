Bölgesel kalkınmada yeni projeler, yeni istihdam hedefleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerinde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı, Nisan ayında düzenlediği toplam 60 yatırım teşvik belgesi ile 3 milyar 50 milyon TL tutarında yatırım ve bin 427 kişinin istihdamına kapı araladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.