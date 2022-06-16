Hisarcıklı şehit asker mezarı başında anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehit asker Ahmet Yavuz şehadetinin 32. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

1990 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki çatışmada şehit olan 21 yaşındaki Piyade Onbaşı Ahmet Yavuz’un şehadetinin 32. Yılında ilçeye bağlı Yukarı Yoncağaç köyündeki mezarı başında Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Köy Muhtarı Ömer Altın ve şehit askerin ailesinin katılımıyla dualarla anıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.