Gediz’de 36 adet termal konaklama birimleri sözleşmesi imzalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Ilıca Termal Tatil Köyüne yapılacak olan 36 adet termal konaklama birimi inşaatı yapımı ve kiralanması sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık Makamında düzenlenen sözleşme imzalama törenine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yüklenici firma yetkileri katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bugünde Ilıca Termal Tatil Köyüne yapılacak olan 36 adet termal konaklama birimi inşaatının sözleşmesini imzaladık. Konaklama birimlerimiz yer teslimi yapılmasından sonra 1 yıl içerisinde hizmete açılmasını planlıyoruz. Ilıca Termal Tatil Köyü projemizin ilk ayağının tamamlanmasının ardından, 36 adet konaklama projemiz ve Özel Banyolar projelerimiz hayata geçiyor. Projelerimiz tamamlandığında Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü’nün ülkemiz ve bölgemiz için turizm cazibe merkezlerinden birisi olacağına inancımız tam. Yaptığımız proje ve çalışmalarla ilçemizde turizm alanında marka atılımlar yapmaya devam ediyoruz. Gediz’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.