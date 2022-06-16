Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

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AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan da katıldı.

Erdoğan, "23 milyon üye hedefimize mutlaka ulaşacağız. 11 milyon üyemiz var. Her üye bir üye yaparsa hedefimize ulaşırız" dedi.

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