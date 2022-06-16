Kalite Gönüllüleri Topluluğu'na YÖKAK zirvesinde ödül

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın’ın danışmanlığında katıldıkları Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesi’nde ödül alan Kalite Gönüllüleri Topluluğunun üyelerini makamında kabul etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, Şube Müdürü Nevin Kalfa, Kalite Gönüllüleri Topluluk Başkanı Huriye Burçin Koç ve topluluk üyesi öğrencisi Enes Çelik, Rektör Uysal’la bir araya geldiler.

Üniversitenin Kalite Gönüllüleri Topluluğunun 35 Haziran 2022 tarihleri arasında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından üniversitelerin kalite topluluklarına yönelik olarak düzenlediği Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesi'ne (KATO’22) katılım sağlayan öğrenciler, zirvede kalite topluluklarına üç ödülden biri olan 'Sosyal Medyada En Aktif Topluluk' ödülüne layık görülmüş ve topluluk başkanı Huriye Burçin koç, ödülünü Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Gürgün'den almıştı. Bu zirvedeki deneyimlerini paylaşan öğrenciler aynı zamanda yürüttükleri çalışmalar hakkında da Rektör Kazım Uysal’a bilgi verdiler.

Uysal, Kalite Koordinatörlüğüne ve Kalite Gönüllüleri Topluluğu öğrencilerine alınan ödülden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi ve kalite çalışmalarının bir bütün haliyle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Üniversitenin ve topluluğun kalite çalışmalarına her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.