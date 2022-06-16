Simav’da karayolunda bir gencin cansız bedeni bulundu

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, kara yolunda yerde yatar vaziyetteki gencin hayatını kaybettiğini belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.D. isimli araç sahibi Naşa beldesinden Simav istikametine seyir halinde iken yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolda yatan Ş.T.'nin (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Ş.T.'nin cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.D., ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Talay’ın, kesin ölüm sebebi araştırılıyor.

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