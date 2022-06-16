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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı

İHA

Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

Tavşanlı'da akşamüstü başlayan yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşları mağdur etti. Yeni Mahalle Beyazevler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı. Hanımçeşme Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen su birikintisi sonucu trafik polisleri yolu bir müddet tedbir amaçlı kapattı. Yağış sonrasında, Adranos Çayı'nda da suyun siyah akması vatandaşları tedirgin etti.
Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

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