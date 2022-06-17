KÜKAB'a yönetim binası

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) bina açılışı gerçekleşti.

Bina açılışı konuşması yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık birlikle ilgili bilgiler verdi. Başkan Işık 27 ilçe ve bir özel idarenin oluşturduğu bu birlikte merkez ilçe ve beldelerin bulunduğunu söyledi.

Işık, "Zor ve sıkıntılı dönemlerde bu şehrin çöpünün toplanması ve sıkıntılarının çözümü konusunda anlayış gösteren taraflara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Işık ''Göreve geldiğimizde Kütahya Belediyesi’nin bu birliğe yaklaşık olarak 15 milyona yakın geçmişten kalan borcu vardı. Şuan biz bu borcu ödedik sıfırladık. Kütahya Belediyesi Kütahya genelinde çıkan çöpün yüz altmışına denk gelen kısmını tek başına sağlıyor. Bu taşınmazı 950 bin tl’ye Katı Atık Birliğine sattık borcumuzdan düştük. Geldiğimizde 1. lotluk bertaraf olan kısım dolmak üzereydi, 2.lot için ihale açtık 9 milyonluk maliyetin 6 milyonunu biz karşıladık, geri kalan 3 milyonu diğer belediyeler karşıladı. Ayrıca yine o bölgede 1.4 mw enerji üreten enerji tesisimiz var, biz bu üretimi 2.8 mw’a çıkardık. İhale süreci devam ediyor.2019 Mahalli İdareler seçimleri öncesinde Kükab meclisinin aldığı karar gereğince yeni dönemde belediyelerin kendi çöplerini kendi toplaması yönünde karar alınmıştır, biz de o süreçte uygulamaya geçmemiş o gün için kiralık araçlarla yaklaşık 1 yıllık kira bedeline karşılık gelecek şekilde 26 araçla 16 milyona toplanıyordu. Biz 31 araca 13 milyon verdik geriye kalan 3 milyonluk kısmına da 27 aracı belediyeye hizmet aracı olarak kazandırdık. Yani 1 yıllık kira bedeliyle Kütahya Belediyemize 58 sıfır araçlarla çöpünü topladık, bu araçları filomuza ekledik. Diğer taraftan ambalaj atıklarının ayıklama tesisi ile ilgili yap işlet devret yöntemiyle yaklaşık olarak 5 yıllık süre ile bu işi yapacak bir tesisin kurulması işini ihaleye çıktık. 1 aya kadar bu tesis faaliyete geçecek diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yaptığımız yazışmalar sonucunda 80 milyona yakın sıfır atık hibe desteğinin yüzde ellisine onay çıktı. Bu yıl evlerde sıfır atık ayıklama ve bunları bertarafı başlayacak. Katı Atık Birliğinin İdari binası olarak sattığımız bu taşınmazın 519 bin 520 liralık bir ihale bedeliyle tüm tamir ve bakımları yapıldı. Her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun emeği geçen tüm paydaşlara başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarına, il özel idaremize ve bu çevre konusunda hassasiyet gösteren tüm Kütahyalı hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum’’ dedi.

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