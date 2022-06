'Tavşanlı Göveci' coğrafi işaretle tescillendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait güveç, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesini aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu 'Tavşanlı Güveci', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Tavşanlı ilçesinde toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı, yıllardır hiç değişmediği belirtildi. Toprak kaplara konulan et, taş fırın içerisinde odun ateşi ile birleşmesiyle lokum kıvamına erişerek eşsiz bir lezzete bürünüyor. Çıraklıktan itibaren yıllarını bu sektöre adayan Güveç ustası Veli Yalçınkaya, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan yapılan Tavşanlı'daki güvecin özellikle de erkeç (Erkek keçi) etinden yapılanların benzerlerinden farklı ve daha çok tercih edildiğini söyledi.

İlçenin Güveç ustalarından Yalçınkaya, "Çok memnun olduk Güvecimizin Coğrafi tescil alması. Tadı zaten yerinde belli. Tescillenmiş olması bizi daha çok memnun etti ve daha çok şevk etti bu işi yapmaya. Tavşanlı'ya has olduğunun kabul edilmiş olmasıdır. Güveç ateş görmeden ısı ile piştiği için uzun sürede pişiyor ve 46 saat arasında pişme zamanı var. Tescillenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Senelerdir iş ve eğitim hayatı nedeniyle Tavşanlı dışında büyük şehirlerde yaşadığını belirten Turgut Benli, "Tavşanlı’ya geldikçe Güveç eti tatmayı çok seviyorum. Her Tavşanlı'ya gelip de güveç yediğimizde tadı damağımızda kalıyor. En popüler yemek çeşitlerimizden. Ayrıca Tavşanlı güveç etinin coğrafi etiket almasının Tavşanlı gastronomi turizmine de çok katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

