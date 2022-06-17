Emet’te Kur'an Kursları'nda görev yapan bayan öğreticilere seminer

Emet İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursları'nda görev yapan bayan öğreticilere, şiddetin önlenmesindeki dini referanslar, iletişim ve sınıf yönetimi, çocuklara davranış modelleri ve çözüm yolları" konularında seminer verildiği bildirildi.
Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Müftülüğümüze bağlı 46 yaş Kur'an Kursu ve Hafızlık Kur'an Kurslarımızda görev yapan bayan öğreticilerimize PDR Büşra Nur Sertel ve Din Hizmetleri Uzmanı Rukiye Erdinç tarafından, şiddetin önlenmesindeki dini referanslar, iletişim ve sınıf yönetimi, çocuklara davranış modelleri ve çözüm yolları" konularında seminer verildi” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.