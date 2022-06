Kızılay ile Trabzonspor araçları Tavşanlı'da

Yurdun birçok şehrinde dolaşan Trabzonspor lisanslı ürün aracı ile Kızılay tırı aynı gün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine geldi.

Cumhuriyet meydanında taraftarlar ve kan bağışçıları ile buluşan her iki araca yoğun ilgi gösterildi.

Trabzonspor Kulübünün lisanslı ve en çok ilgi gören ürünlerini taşıyan mobil mağazası Tavşanlı ilçesinden sonra hafta sonu Biliecik'in Bozüyük ilçesinde olacağı öğrenildi.

Süper Ligde mücadele eden 4 büyüklerden Trabzonspor'un lisanslı ürünlerini satan TS Store tırı Tavşanlı'da gün boyunca taraftarları ile olacak.

7 den 70'e her kesime hitap eden gezici her iki mağazada yetkililer Tavşanlılara kışlık ürünler başta olmak üzere şapka, atkı, anahtarlık, eşofman, şort, tişört, forma, ayakkabı ürünlerini sunduklarını kaydetti.

