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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taş konak evleri hizmete açıldı

İHA

Taş konak evleri hizmete açıldı

Kütahya'nın kaplıca bölgesi Ilıca’da yapımı tamamlanan 9 adet taş konak evlerin açılışı il protokolü ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca’ya kalıcı bir tesis bırakmak için çalıştıklarını ifade ederek, taş evlerin hayırlı olmasını diledi.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Göreve geldiğimizde Ilıca’mızın en önemli sorunlarından birisi gerek vatandaşlarımız nezdinde gerekse yöneticilerimiz açısından buranın asayiş sorunuydu. O günkü Jandarma Alay Komutanımıza gittik. Buraya güvenlik açısından asayiş kulübesi istedik. Onlarda sağ olsunlar gerekli planlamayı yaptılar. İlk oradan başladık. İkinci önemli sorun, Ilıca’da yıllardır kullanılmış olan sıcak su kuyuları ki, yetersiz debi ve yetmeyen su sorunuydu. Bunu çözme adına hemen 2019 yılında 700 tonluk sıcak su deposunu yaptık. Son 30 yılda, benden önceki belediye başkan arkadaşlarımızda değişik yerlerde yeni su kaynağı bulmak üzere birçok emekler vermişler. Nasip bize oldu. Biz buradan, 4 yeni kuyudan, toplam 200 litre saniyeye yakın debi ile su sorununu çözmüş olduk. Günlük turizm tesisleri kazandırabilmek adına buranın da turizm merkezi olması hasebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımız, orman alanı olması nedeniyle Orman Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda üzerinde bulunduğumuz toplam 34 bin metrekarelik alanı 20 yıllığına belediyemize tahsis ettirdik. Buraya kalıcı bir tesis bırakabilme adına ciddi bir proje süreci başladı. İhale süreçleri sonucunda yine yapılan açık ihale sonucunda belediyemizin iştiraki olan Belde A.Ş ihalesini aldı. Toplam 2020 yılı bedelleri ile 6 Ağustos 2020’den 31 Mayıs 2022’ye kadar devam eden imalat sürecinde 3,7 Milyon TL’lik bir bedelle burayı bitirdiler. 9 adet zemin ve asma kattan oluşan teraslı, her biri 80 metrekarelik taş evler dahil olmak üzere bunların önünde de 80 metrekarelik diğer alanların dışında 80 metrekarelik terası, kafeterya, karavan kamp alanları, mescit, bulaşık yıkama yerleri, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, mangal alanları, 20 adet kamelya, otopark ve çeşmelerle bu alanı donatıp, bugünde sizlerin çok kıymetli katılımıyla halkımızın hizmetine sunmanın onuru ve gururu içerisindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından program, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duası ile kurdele kesimi ve taş evlerin gezilmesi ile sona erdi.
Ilıca Taş Konak Evlerin açılış programına Vali Yardımcısı Mustafa Güney, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP KAÇEP Kütahya Komisyon Başkanı Hülya Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye birim müdürleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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