Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işık: "Ilıca unutulmadı, 50 milyon TL'lik yatırım yaptık"

İHA

Başkan Işık: "Ilıca unutulmadı, 50 milyon TL'lik yatırım yaptık"

Belediye Başkanı Alim Işık, göreve geldikleri günden itibaren Ilıca’ya 50 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ifade etti. Başkan Işık, Ilıca’da yapılacak projelerin bitmediğini belirtti.
Ilıca’nın unutulduğu yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyen Başkan Alim Işık, “Göreve geldiğimizde Ilıca’mızın en önemli sorunlarından birisi asayiş sorunuydu. O günkü Jandarma Alay Komutanımıza gittik. Buraya güvenlik açısından asayiş kulübesi talebinde bulunduk. Onlarda sağ olsunlar gerekli planlamayı yaptılar. İlk olarak güvenlikten başladık. İkinci önemli sorun, Ilıca’da yıllardır kullanılmış olan sıcak su kuyularında yetersiz debi ve yetmeyen su sorunuydu. Bunu çözme adına hemen 2019 yılında 700 tonluk sıcak su deposunu yaptık. Bir kısmını hibe, bir kısmını belediyemiz imkanları ile faaliyete soktuk. Baktık gördük ki ortalama 5,5 litre saniye debi ile aldığımız sıcak su, bir yılda 1,5 saniye debiye düştü. Giderek kayboluyordu. Kuyular ve alt yapı eski olduğu için bilinmeyen bir sebeple su azaldı. Onun üzerine sondaj ihalesine çıktık. Son 30 yılda benden önceki belediye başkan arkadaşlarımız da değişik yerlerde yeni su kaynağı bulmak üzere birçok emekler vermişler. Suyu bulmak bize nasip oldu. Biz, buradan 4 yeni kuyudan toplam 200 litre saniyeye yakın debi ile su sorununu çözmüş olduk. Merkezde açtığımız bir kuyudan depoya ve belediyemize ait olan Sarıkız hamamlarına ve Harlek Otel’e sularımızı verdik. O günden bu yana bu ciddi sorun çözülmüş oldu” dedi.

"Harlek Termal Otel yeniden inşa edildi"
Pandemi şartları sebebiyle Harlek Otelin zarar ettiğini ifade eden Başkan Işık, “Geride bıraktığımız süreçte Sarıkız parkının merdivenlerinin eski halini bilenler çok iyi biliyor. Onun hızlı bir onarımını yaptık. Arkasından Sarıkız hamamlarımızın havalandırma ve benzeri gibi imalat sorunları vardı. Hızlı bir şekilde onları açtık. Ayrıca iskansız bir alanda yerel market yeri vardı. Onu nizami hale getirdik. Diğer taraftan Harlek Otel yine belediyemizin iştiraki olan Simpaş’ın işlettiği bir oteldi. Göreve geldiğimizde tabi ki bu pandemi sürecinin başlaması ile beraber aylık ortalama minimum 100 bin TL zarar eden bir işletmeye dönüştü. Bir yıllık süre içerisinde ciddi bir zarar toplamı ortaya çıktı. Huzurunuzda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize teşekkür ediyorum. O süreçte bir genelge çıktı. Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının bu tür sözleşmelerinin iki tarafın arzusu ile fesih edebilme yönünde genelgeye istinaden, SİMPAŞ’la belediye arasındaki sözleşmeyi fesih ettik. Ve belediyemizin İşletme İştirakler Müdürlüğü aracıyla pandeminin son dönemleri olmak üzere Harlek Oteli işletmeye çalıştık ama yine zarar ediyorduk. Daha sonra belediyemize geçtikten sonra yine açık ihale yöntemi ile yapişlet devlet yoluyla 20 yıllık süre içinde yaklaşık o günkü rakamlarla (20202021’den bahsediyorum) 15 milyon Türk Lirası, ilave yatırım şartıyla otelimizi yine bir hemşerimizin ortaklığında bulunduğu Kütahyalı kardeşimize verdik. Bizi mahcup etmedi. Harlek ve çevresindeki yıkık dökük alanlarının tamamının tamiratı tamamlandı. Eski Harlek Oteli'nin tüm odaları sıfırdan yeniden yapıldı. Şehrimiz çok kıymetli bir turizm alanı kazandı” diye konuştu.

"Havuzlar bu ay sonu açılıyor"
Kütahyalı hemşehrilerinin sık sık havuzların ne zaman açılacağı ile soru sorduklarını dile getiren Başkan Işık, “Karavan ve gezi turizmine açık olan bir bölge daha var. Onunla ilgili girişimlerimizi de başlattık. Aqua park ve Hasulhas’ın imalat çalışmaları devam ediyor. Hemşehrilerimiz havuzlar bu sene açılmayacak mı? Ne zaman bitecek? Gibi bizlerden doğru bilgileri almak için istekte bulunuyorlar. Bu ay sonu itibariyle bu tesislerimizi de hizmete sokmuş olacağız” dedi.
Yapılan hizmetleri kimsenin görmezden gelemeyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca’ya göreve başladıkları günden itibaren 50 Milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi. Başkan Işık, “Birilerinin gelip Ah Ilıcam vah Ilıcam diyerek burada yapılan hizmetleri görmezden gelmesine müsaade edemeyiz. Ilıca’nın nasıl bir değer kazandığını bu işlemler bittikten sonra hep birlikte göreceğiz. Geçmişte yapılan ve şelale diye bilinen vadideki şelaleyi de yenileceğiz. Önümüzdeki yıl ise, yıkılan eski kadınlar hamamı ve mağara hamamı açarak Ilıca’yı özlenen Ilıca’ya kavuşturacağız. Bugüne kadar Ilıca’ya 50 milyon TL’lik yatırım yaptık. 50 milyonluk yatırımı görmezden gelip sadece günübirlik birkaç sorunla bu işi başka ortamlara çekmenin Kütahyalı hemşehrilerimize yakışmadığını düşünüyorum” dedi.

"Işıkkara ve Yazlıca köylerine mahallemiz olmalarını teklif ediyorum"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aslanapa’da sağanak yağış sonrası oluşan sel ve dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı
YEREL HABERLER Aslanapa’da sağanak yağış sonrası oluşan sel ve dolu, ...
Kütahya'da konser
YEREL HABERLER Kütahya'da konser
Başkan Önsay, yağışlardan etkilenen Altıntaş’ta
YEREL HABERLER Başkan Önsay, yağışlardan etkilenen Altıntaş’ta
Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak
YEREL HABERLER Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak
"Tarih okumalarına ilginin azalmasından endişe duyuyorum"
YEREL HABERLER "Tarih okumalarına ilginin azalmasından endişe ...
Parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Parklar yenileniyor
Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi 24 Ağustos'ta yapılacak
YEREL HABERLER Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi 24 Ağustos'ta ...
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden 'Kira, nakliye ve analiz desteği' açıklaması
YEREL HABERLER Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden 'Kira, nakliye ve ...
Kütahya'da 'Ulusal Kalite Etiketi' alan öğretmenlere ödül
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Ulusal Kalite Etiketi' alan öğretmenlere ...
Taş konak evleri hizmete açıldı
YEREL HABERLER Taş konak evleri hizmete açıldı
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Küçük Park'a yeni pergola
YEREL HABERLER Küçük Park'a yeni pergola
DPÜ’lü Araştırma Görevlisi Resul Ay’dan uluslararası başarı
YEREL HABERLER DPÜ’lü Araştırma Görevlisi Resul Ay’dan uluslararası ...
"Hedeflerimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız"
YEREL HABERLER "Hedeflerimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla ...
Emet pidesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı
YEREL HABERLER Emet pidesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Kart 43 Dolum Merkezi yeni mekanında
YEREL HABERLER Kart 43 Dolum Merkezi yeni mekanında
Kütahya'da 566 okulda 99 bin 563 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Kütahya'da 566 okulda 99 bin 563 öğrenci karne ...
Gündüz Çocuk Bakımevi'nde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Gündüz Çocuk Bakımevi'nde mezuniyet coşkusu
Bulgaristanlı aile Kütahya'da trafik kazası yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Bulgaristanlı aile Kütahya'da trafik kazası yaptı: 1 ...
Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Gediz’de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Gediz’de ilkokul ve ortaokullar arası halı saha ...
Şaphane’de meyvelerde numune ve denetim çalışmaları
YEREL HABERLER Şaphane’de meyvelerde numune ve denetim çalışmaları
Kızılay ile Trabzonspor araçları Tavşanlı'da
YEREL HABERLER Kızılay ile Trabzonspor araçları Tavşanlı'da
Bölge Müdürü Kılıç’tan Kaymakam Soylu’ya ziyaret
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Kılıç’tan Kaymakam Soylu’ya ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.