Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı

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Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi yakalandı. Bu kişilerden 14’ü serbest bırakılırken, 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan, cezaevinden firar eden ve haklarında 1 yıl ila 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından bu kişilerden 14'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 22 kişi ise nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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