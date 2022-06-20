İmam hatip Hasan Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

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Eğitim sendikaları temsilcileri, önceki dönem EğitimBirSen Kütahya Şube Başkanı ve EğitimBirSen Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı Hıdır Yıldırım’ın vefat eden babası emekli imam hatip Hasan Yıldırım’ın cenazesine katıldı.

76 yaşındaki 3 çocuk babası Yıldırım’ın cenazesi Kütahya Karaöz Köyü Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye EğitimBirSen, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MemurSen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, İş Kur Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan ve MemurSen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Genç MemurSen İl Temsilcisi İsmail Gönen, Karaöz Köyü Muhtarı Yusuf Karakafa ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

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