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Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı

İHA

Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı

Akaryakıttaki zamlar, şehirler arası otobüs fiyatlarını da etkiledi. Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı.
Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yeni zamlı otobüs yolcu ücretleri, Kütahya Eskişehir 70 TL, Kütahya Bursa 110 TL, KütahyaAnkara 175 TL, Kütahyaİstanbul 260 TL, KütahyaAfyonkarahisar 90, Kütahyaİzmir 190, KütahyaUşak 90 TL ve KütahyaAntalya 190 TL oldu.

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