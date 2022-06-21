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Kütahya’da İlçe Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda yapılan 20212022 eğitimöğretim Yılı Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısına Şube Müdürleri İrfan Kanık, Mustafa Ağca Okur, Mustafa Topuz, Rıdvan Acar ve merkez ilçede görev yapan eğitim kurumu müdürleri katıldı.

Toplantıda 2021 2022 eğitimöğretim yılının genel değerlendirmesi yapılırken, yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları, ortaöğretime geçişte tercih ve yerleştirme konusunda yapılacak rehberlik çalışmaları ile yaz tatili boyunca okul/kurumlarda yapılacak bakım ve tadilat işleri görüşüldü.

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