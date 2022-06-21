Hürok Mermer'den Kızılay'a destek

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Hürok Mermer'in çalışanları, Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Hürok Mermer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Olçar, öncülüğünde kampanyaya destek veren çalışanlardan, gezici kan bağışı ekibi numune aldı.

Kan ve kök hücre bağışı yapmaya uygun olan donörlerden titizlikle alınan kan ve kök hücre örnekleri Kızılay'ın kan bankasına ve veri tabanına nakledildi.

Olçar, geçmiş yıllarda da dünya çapında gönüllü kök hücre bağışçıları sıralamasında üst sıralarda yer alan Türk Kızılay'a kurum olarak sürekli destek olduklarını ve destek olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Kızılay Kütahya Şubesi yetkilileri, kan ve kök hücre bağışının önemini dikkat çekerek, Hürok Mermer çalışanlarına teşekkür etti.

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