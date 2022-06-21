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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Isparta Eğirdir Gölü Çevre ve Biyoçeşitlilik İncelemesi gerçekleştirdi.

Kuruluştan Kurtuluşa 2023 Gençlik projesi çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi ve Tavşanlı Belediyesi ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencilerinden 17 kişilik grup Biyoloji öğretmenleri Dilek Uygun ve Şüheda Binboğa rehberliğinde Isparta Eğirdir Gölü çevresinde biyoçeşitlilik incelemesinde bulunmak için gezi düzenlediler. Isparta lavanta bahçelerinde incelemelerde bulunan öğrenciler Eğridir Gölü çevresinde de gezi düzenlediler.

İki gün süren gezi programında Eğirdir Gölünde kamp kurdular ve çevresindeki tabiatı yerinde incelediler.

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