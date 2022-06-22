Durdurulan araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta 1,02 gram bonzai ve kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde durdurulan M.S.Ç. (39) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, T.Z.(39) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1,02 gram bonzai ve kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.