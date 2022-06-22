Vali Çelik, müzisyen Öncül Günyeli ile öğrencilerini makamında kabul etti

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Kütahya Valisi Ali Çelik, müzisyen Öncül Günyeli ile öğrencilerini makamında kabul etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, konuklarının Dünya Müzik Günü’nü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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