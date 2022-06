Hisarcık’ta eTwinning Projelerine Ulusal Kalite Etiketi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven İlkOrtaokulu, Şehitler Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinin eTwinning Projeleri “Ulusal Kalite Etiketi” almaya hak kazandı.

Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu, ana sınıfı öğretmeni Nuray Yaşar, "Atatürk ve Ben" isimli projeyle, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zeynep Özer, "Değerlerimiz Geleceğimiz" isimli projeyle ve Türkçe öğretmeni Habibe Doğruoğlu, "Şiirler Sesimizde Ruh Bulacak" isimli projesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu eTwinning ödül töreninde Ulusal Kalite Etiketi belgelerini aldılar.

Hisarcık Şehitler Ortaokulundan Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmeni Didar Erşahin ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Demet Bozkurt, "Dijital Dünyada Çevrimiçi Rehberlik" isimli projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştı.

Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, ödül töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e hazırlamış oldukları yılsonu faaliyet dergilerini takdim etti. Müdür Başyiğit, Müdür Kılıç’ı başarılarından dolayı tebrik ederek, teşekkürlerini sundu.

Öğretmenlerin yapmış oldukları projelerle hem kendilerinin Ulusal Kalite Etiketi aldığını, hem de kendi okullarına Ulusal Kalite Etiketi kazandırdıklarını söyleyen Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, ” Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu ve Ortaokulu olarak ayrı ayrı, Hisarcık Şehitler Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır. Başarılı çalışmalarından ve ildeki ödül töreninde bizleri en güzel şekilde temsil edip kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenlerimizi, öğretmenlerimizi destekleyip yeni ufuklar açan idarecilerimizi, projede yer alan öğrencilerimizi, velilerini tek tek tebrik ve teşekkür ederim" dedi.

