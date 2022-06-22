Emetli başkanlardan Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e ziyaret

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AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’ i ziyaret ettiler.

Görüşmede, Emetli Başkanlardan Bakan Dönmez’e Tematik Lise, bor işçilerinin sorunları ve yeni yapılacak sanayi bölgesi için doğalgaz taleplerinin iletildiği öğrenildi.

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