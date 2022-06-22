Market ve bakkallarda ürünlerin marka ve fiyat bilgilerinin sisteme giriş çalışmaları

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce market ve bakkallarda ürünlerin marka ve fiyat bilgilerinin sisteme girişlerin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemizde faaliyet gösteren market ve bakkallarda Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde ürünlerin marka ve fiyat bilgilerini sisteme girişlerimiz devam etmektedir” denildi.

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