Başkan Köse: "Tüm emeklileri, Emekli Memur-Sen’e üye olmaya davet ediyorum"

Emekli MemurSen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, Yönetim Kurulu üyeleri ve Emekli MemurSen Kütahya Temsilcisi Bekir Özkul, Kütahya'da MemurSen ve Emekli MemurSen Teşkilatları'yla bir araya geldi.

Emekli MemurSen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, "Tüm emeklilerimizi güvenilir bir çatı altında toplamak için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde çığ gibi büyüyerek 100 bin üye sayısını aşıp tüzel kişilik kazanacağız" dedi.

MemurSen bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Emekli MemurSen Kütahya İl Temsilciliği, Genel Başkan Ali Küçükkösen ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Emekli MemurSen Kütahya İl Temsilcisi Bekir Özkul’un selamlama konuşmasının ardından söz alan MemurSen İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Kütahya İl Başkanı Fatih Köse, "Emekli MemurSen’imiz her geçen gün büyüyor. Biz de şehrimizde hızlı bir şekilde örgütlendik. MemurSen’imizin üyelerine katkıları ortada bunu Emekli MemurSen özelinde başta kamu emeklilerimiz olmak üzere tüm emeklilerimiz için de sağlamak istiyoruz. Bunun için de tüm emeklileri, Emekli MemurSen’e üye olmaya davet ediyorum" diye konuştu.



"Kütahya'da heyecanlı bir teşkilatımız var"

Fatih Köse’nin ardından üyelerine hitap eden Emekli MemurSen Genel Başkanı Ali Küçükkösen’de Kütahya’da çok diri, heyecanlı bir teşkilatla karşılaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu coşkuyu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. İnanıyorum ki Kütahya’dan ateşlenen bu fitil ülkemize yayılacak ve tüm emeklilerimizi kucaklayan kocaman bir ışığa dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

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