Dumlupınar’da "Ulu Çınarlar" isimli proje

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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde “Ulu Çınarlar" isimli proje çerçevesinde İlçe Müftüsü M. Emin Olgun'un öncülüğünde gençlerle ilçedeki yaşlıların ziyaret edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, ”Diyanet İşleri Başkanlığımızın "Ulu Çınarlar" projesi çerçevesinde kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla İlçe Müftümüz M. Emin Olgun'un öncülüğünde ilçe bağımlılık Koordinatörümüz Mehmet Akkanoğlu ve kıymetli gençlerimizle birlikte ilçemizdeki yaşlılarımız ziyaret edildi. Büyüklerimiz ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler, hayır duada bulundular” denildi.

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