Sahte jandarma, gerçek jandarmalara yakalandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Güzelyurt köyünde, kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen şahıs, kaçmak isterken jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar jandarmaya, köyde bir şahsın kendisini jandarma olarak tanıtıp altın ve para istediği ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 22 yaşındaki Adana doğumlu kişiyi kaçmak isterken yalayarak gözaltına aldı.

İsmi belirtilmeyen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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