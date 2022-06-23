Mehmetçik Camisi, 29 Ağustos’ta ibadete açılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik; Kütahya Valiliği, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Türkiye Vakfı Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin 29 Ağustos’ta ibadete açılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.