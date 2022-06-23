Kütahya’da Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sona erdi.

Kapanış programında, Sertifikalı Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mustafa Yılmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları Fatma Tanrıkulu İnce ve Osman Çelikoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörleri ile Eğitim Hemşireleri tarafından belgeleri verildi.

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