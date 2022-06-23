Kütahya heyeti, taleplerini Bakan Varank'a iletti

Kütahya heyeti, başta Zafer OSB olmak üzere kentin bir çok talebini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a iletti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ve Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya heyetinin Bakan Varank'a yaptığı ziyarette, Zafer Organize Sanayi Bölgesi ve il genelindeki yatırımlarına ilişkin taleplerin iletildiği bildirildi.

Vali Ali Çelik, ziyaret sonunda Bakan Mustafa Varank'a Kütahya'nın simgesi olan çini tabak hediye etti.

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