TESKOMB Başkan Vekili Şarlı: Kredilerin yüzde 98'ini tahsil ettik 



Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, "Verdiğimiz kredilerin yüzde 98'ini tahsil etmiş durumdayız. Bu da gerçekten arkadaşlarımızın kredi tahsisinde ne kadar isabetli karar verdiklerinin ve esnaf ve sanatkarımızın da borca olan sadakatinin göstergesidir" dedi.

TESKOMB Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, Bursa Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Marmara Bölge Birliği toplantısı için Kütahya'nın Domaniç ilçesine geldi. Toplantı öncesinde konuşan Şarlı, pandemi ve Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyanın zor günler geçirdiğini belirterek, "Bütün dünya pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Ukrayna savaşı buna tuz biber ekti. Tüm dünya zorda ama biz ülke olarak bu şiddeti daha fazla hissettik. İnanın eğer esnaf kredi kooperatifleri olmasaydı, destekleyen Halk Bankası olmasaydı, onu da destekleyen hükümet yardımları olmasaydı bugün pek çok esnaf kepenk kapatmıştı, çalışan da çalıştıran da işsiz kalmıştı" diye konuştu.

'ESNAF VE SANATKARIMIZ BORCUNA SADIK'

Esnaf ve sanatkarların kooperatifler aracılığıyla 2022 Mayıs sonu itibariyle 76 milyar 8 milyon liralık kredi kullandığını ifade eden Şarlı, "Verdiğimiz kredilerin yüzde 98´ini tahsil etmiş durumdayız. Ödenmeyen rakam yüzde 2. Bu da gerçekten arkadaşlarımızın kredi tahsisinde ne kadar isabetli karar verdiklerinin ve esnaf ve sanatkarımızın da borca olan sadakatinin göstergesidir. Esnaflarımıza söylediğimiz şu, 'Bu kredinin kıymetini bilin'. Türkiye´de bundan daha düşük maliyetli bir kredi yok. Hala daha yüzde 4,5 faizle borcunu ödemeye devam eden ortaklarımız var. Şu an 9,5 ama bugün ki şartlarda bu da aşağıda kaldı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2022-06-23 18:37:37



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