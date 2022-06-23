Servis otobüsü kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 3 yaralı

TUS yerleştirme sonuçlarına göre 10 bin 876 aday yerleşti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, işçilerin taşındığı servis otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra KütahyaAfyonkarahisar karayolu Nafi Güral Fen Lisesi yakınında meydana geldi. Kütahya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan Ekrem Uçar yönetimindeki, işçilerin taşındığı 43 S 0136 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Ali Ürüç (77), Şerife Ürüç (77) ve Mehmet Efe Ekici (12), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle KütahyaAfyonkarahisar istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-06-23 19:21:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.