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Uşak Valisi, Kütahya'da Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde

İHA

Kütahya Valisi Ali Çelik ve Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Kütahya'yı anlatmak ve tanıtmak amacıyla farklı ve yeni bir bakış açısıyla tasarlanarak, Sofça'da hizmete sunulan ve kısa sürede Kütahya'nın buluşma noktası haline gelen Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezini ziyaret etti.

Uşak Valisi, Kütahya'da Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde

Kütahya Valisi Ali Çelik ve Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Kütahya’yı anlatmak ve tanıtmak amacıyla farklı ve yeni bir bakış açısıyla tasarlanarak, Sofça’da hizmete sunulan ve kısa sürede Kütahya’nın buluşma noktası haline gelen Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezini ziyaret etti.
Vali Çelik ile Vali Ergün’e, KSBÜ ve DPÜ rektörleri ile İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz eşlik etti.
Vali Ali Çelik’in yöresel lezzet ve geleneksel sanatların hem tanıtıldığı hem de satışa sunulduğu tesisi anlattığı ziyarette; Vali Dr. Turan Ergün, 3D mapping yöntemiyle sunulan Kütahya’nın tanıtımını ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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