Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) paydaşı olduğu Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılık Maratonu başladı.

DPÜ, Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin kesin zaferle sonuçlandığı Kütahya’da, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) destekleri ile Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılık Maratonu adıyla düzenlenecek yarışmanın paydaşlarından biri oldu. Şehitleri anmak, fotoğrafın, sosyal medyanın gücünü kullanarak manevi duyguları geliştirmek ve Büyük Zafer’i geleceğe taşımak amacıyla düzenlen yarışma, dijital, renkli veya siyahbeyaz fotoğraf ile drone fotoğrafı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

Başvuruların 24 Haziran’da başlayacağı yarışmada, kategori birincilerine 10 bin, ikincilerine 7 bin, üçüncülerine ise 5 bin TL ödül ile madalya sunulacak. EÇFOD’dan yapılan açıklamada yarışmada ayrıca Şehit Sancaktar Özel Ödülü’nün de verileceği açıklandı. Etkinlikler çerçevesinde DPÜ’de 25 Haziran günü sergi ve sunumlar düzenlenecek.

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