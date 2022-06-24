Kütahya'dan bir ekip orman yangınına müdahale için Marmaris'e gitti

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden bir ekip, Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Marmaris’e gitti.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında görevlendirilmek üzere İtfaiye Müdürlüğümüzün görevlendirdiği itfaiye erleri ve araç yola çıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yaşanan bu felaketleri birlik ve beraberlik içinde aşacağımızı biliyoruz. Geçmiş olsun Marmaris, geçmiş olsun Türkiye” ifadelerine yer verildi.

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