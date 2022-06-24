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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde oturan 41 yaşındaki 4 çocuk annesi Öznur Türegün, ineklerin sütünü sağmak amacıyla evinin avlusunda bulunan ahıra girdi. Bir süre sonra kadının ahırdan çıkmadığını fark ederek ahıra giren yakınları Türegün'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan inceleme sonucu, ahırdaki elektrik kaçağı nedeniyle Türegün'ün akıma kapılarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öznur Türegün'ün cansız bedeni, Altıntaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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