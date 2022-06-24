Emet Belediyesi'nden Marmaris yangınına araç ve ekip desteği

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Marmaris’te 5 noktada devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına Emet Belediyesi de bir arazöz ve işçi takviyeleri ile destek verecek.

Emet Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli ekipler Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ında katılımı ile yangınla mücadele için dualarla Marmaris’e uğurlandı.

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