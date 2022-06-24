Kütahya'da 386 projeye 15 milyon TL'lik hibe desteği

Kütahya’da, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan projeler için Valilik Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Vali Ali Çelik, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Kütahya’da 29 milyon TL tutarındaki 386 projeye 15 milyon TL hibe desteği sağlandığını söyledi.

Vali Çelik, “Gelecek vizyonunuzun, sizin çabanızın desteklenmesi adına büyük bir destek. Umarım faydalı olur ve örnek olur. Sizin yapacağınız işletmelerin öyle bir sorumluluğu var. Bugün belki bireysel bir iş, bir gözükse de yapacağınız her işletme çevrenizde bulunan insanlara örnek olacak” dedi.

Tarımsal üretimde işletme modelinin yaygınlaştırılması için verilen desteklerin önemine dikkat çeken Vali Çelik, “Sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi hepimizin görevi. Tarımsal destekler, çiftçimizin her konuda desteklenmesi bu konudaki temel bakış açısı. Tarımdan katma değer alabilmek için yapılması gereken en önemli şey işletme mantığına dönülmesi. Tarımsal üretimi işletme boyutuna taşıyacak ekipman desteği ise kırsal kalkınmanın temel dinamiğini oluşturuyor. Bu anlamda 20062021 yılları arasında çiftçilerimize 5 bin 591 projeye 75,1 milyon TL hibe ödemesi sağlandı. Çiftçilerimiz, desteklerden faydalanarak kurdukları işletmelerle önümüzü açan, örnek olacak projeler ortaya çıkardı” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde tarımsal projelere 70’in üzerinde farklı kalemde destek verildiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya’da 2022 yılı içinde 347 ekonomik ve altyapı, 21 sulama ve 18 uzman eller projesine hibe desteği verileceğini kaydetti.

İmza töreni, proje sahiplerinin sözleşme metnine imza atmasıyla sona erdi.

Törene AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü Birsen Karaaslan ile proje sahipleri katıldı.

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