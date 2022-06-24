Kütahya'da Cumhur İttifakı'ndan birlik vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla AK Parti Kütahya Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Mustafa Önsay ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'na atanan İsmail Çağlar Bayırcı'ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.

MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile yönetim kurulu üyeleri yeni başkanlara 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Önsay, Başkan Alıç ile beraberindeki heyete tebrikleri için teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Selçuk Alıç da AK Parti İl Başkanı Önsay ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Bayırcı'ya göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

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