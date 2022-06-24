Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hüsnü A. (25) idaresindeki 43 RR 582 plakalı, otomobil, Mehmet Ş.'nin yönetimindeki 43 U 2499 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüsnü A. ile aynı araçta bulunan Nejla A. (48), Azime A. (77)ve Fatma A. (58), yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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