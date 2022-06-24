10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı

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Kütahya'da “Kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanık, 1. Organize Sanayi Bölgesine yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, “Kasten öldürme” suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. (34) isimli şahsın 1. Organize Sanayi Bölgesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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