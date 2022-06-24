MHP Milletvekili Haberal: "Lider ülke yolunda yürüyen Türkiye her türlü engeli aşarak, kutlu ilerleyişini sürdürecektir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Finlandiya'nın NATO'ya girmesine destek verdiklerini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'e tepki gösterdi.

'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programları çerçevesinde Kütahya'da partililer ve STK’larla bir araya gelen Erkan Haberal ve beraberindeki heyet, yaptıkları konuşmalarda Cumhur İttifakı'nın ve 2023 seçimlerinin önemini anlattılar.

Programda Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM İdare Amiri, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal birer konuşma yaptı.

Haberal, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin, terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğini açıklamasını, bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamızı ve NATO'ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememizi, kusur olarak gören CHP'li Ünal Çeviköz kimden yanadır? Hele de Büyükelçilik yapmış birinin Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine 'taktik bir hata' demesi kabul edilemez bir açıklama olmakla birlikte, bilerek ve isteyerek ihanete kapı aralamaktır. NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamızı ve NATO'ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememizi kusur olarak gören CHP bu duruşu ile terör yatağı Finlandiya ve İsveç'in yanında, Türkiye'nin karşısındadır. Böyle bir durumda hangi yüzle milletin huzuruna çıkıp da destek isteyecekler? Biz CHP'nin başı çektiği 6+1'lik yuvarlak masasının yanlışlarını, ülkemize verebilecekleri zararları, demokrasi ve özgürlük güzellemelerinin arkasına sığınarak terör örgütleri ile kurdukları münasebetleri bir bir anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın MHP için 'Vatan İttifakı' olduğunu belirten Haberal, "Bizim için Cumhur İttifakı'nın devamlılığı stratejik mahiyette, aynı şekilde siyasi ikbal hesaplarının üzerinde diriliş ve yükseliş muvaffakiyetidir. 2023 seçimleri Cumhur İttifakı'nın başarısı ile sonuçlanacak, lider ülke yolunda yürüyen Türkiye her türlü engeli aşarak, kutlu ilerleyişini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Programa MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve partililer katıldı.

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