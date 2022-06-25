DPÜ İLTEM'den iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (İLTEM) ve Maltaş arasında teknik, bilimsel ve testanaliz hizmetlerini kapsayan protokol imzalandı.

Konuyla ilgili İLTEM’den yapılan açıklamada, "Söz konusu protokol çerçevesinde karşılıklı güven ve eşitlik prensipleri temelinde, pek çok konuda teknik, bilimsel, akademik ve yönetimsel olarak rekabet öncesi iş birliği yapmaya olanak verebilecek projeler geliştirmek, proje çıktılarını üretime dönüştürmek ve mevcut olanaklardan en iyi ve en hızlı şekilde faydalanarak daha etkin test ve analiz hizmetleri sunmak amaçlanmıştır" denildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise, "Üniversite sanayi iş birliklerinin her iki tarafın da gelişimine katkıda bulunduğunu biliyoruz. Bu sayede üniversitelerde üretilen bilimsel sonuçlar ve teknik bilgi, sanayi kuruluşları sayesinde teknoloji üretimine dönüşüyor. Yapılan protokolle hem sektörel hem de bölgesel bazda ihtiyaçlara yönelik olarak bilimsel birikimin daha güçlü hale getirilerek ülkemizin yerli ve milli teknoloji üretimi hedeflerine önemli katkılar sağlamak istiyoruz" dedi.

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